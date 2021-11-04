Президент UFC Дана Уайт в ходе интервью YouTube-каналу «Barstool Sports» резко ответил на критику идеи поединка между Хамзатом Чимаевым и Нейтом Диазом.

— Многие люди критикуют идею боя Хамзат Чимаев — Нейт Диаз. Говорят, что вы просто скармливаете Диаза, у которого последний бой по контракту, волку. Нейт в инстаграме написал, что вы просто путаете людей, этого боя не будет.

— А вы знаете, что мы предложили этот бой Нейту еще до прошлых выходных? Обычно я не говорю такие вещи на публику, но вот вам просто факт. Что значит «скормить волку»? Всех скармливают в этом бизнесе волкам. Я люблю братьев Диаз, но, понимаете, каждый из нас в жизни достигает точки, когда он должен спросить себя: «А по-прежнему ли я могу вывезти это все? Могу ли?»

— Люди говорят, что у Нейта последний бой по контракту, и вы просто хотите обесценить его. Понизить его стоимость (чтобы не предлагать более выгодный контракт в случае продления. — Прим. «СЭ»).

— Обесценить? А знают ли люди, что он проиграл последние два боя? Как вы можете обесценить его? Как Чимаев может обесценить его? Ценность — это быть участником больших боев, которые интересны людям. Вы думаете, Нейт Диаз — Хамзат Чимаев — это не большой бой? Мораль истории такова — все эти люди — е**** придурки. И не имеют ни малейшего понятия, о чем они говорят. Я управляю крупнейшей бойцовской компанией на гребаной планете Земля. Просто закройте свой рот и не мешайте мне работать.