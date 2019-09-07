Дастин Порье: «Жаль, что дал загнать себя в угол»

Боец Дастин Порье рассказал о своих чувствах после поражения в бою от Хабиба Нурмагомедова на турнире UFC 242.

— Я понимал, что будет очень сложный бой, — рассказал Порье в эфире Первого канала. — Жаль, что дал загнать себя в угол. Я готовился к этому бою так долго. Верил в себя, но очень разочарован этим результатом. В такие моменты нужно быть благодарным за то, что у тебя есть. Теперь я вернусь домой и проведу время с семьей.

Хабиб — Порье: главный бой UFC 242. Большая онлайн-трансляция