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Сегодня, 16:10

Дастин Порье не заинтересован в поединке с Дариушем

Давид Хачатрян
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Второй номер рейтинга UFC в легком весе Дастин Порье (28-7) сообщил, что у него нет мотивации драться с Бенилом Дариушем (22-4).

«Интересует ли меня бой с Дариушем? Если честно, то не очень, — сказал Порье на The MMA Hour. — Бенил — отличный боец, уважительный и трудолюбивый. Я всегда смотрю его бои. Но недавно я побил соперников с громкими именами, и этот поединок с Бенилом не вызывает во мне интереса. Просто мне нравится, когда я в конфликте со своим оппонентом. Если не с соперником, то с самим собой».

Порье победил Майкла Чендлера (23-8) сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся 12 ноября на UFC 281 на Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, США.

Дариуш в прошлом бою победил Матеуша Гамрота (21-2) единогласным решением судей. Бой состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

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