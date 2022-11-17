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Сегодня, 18:06

Майкл Биспинг объяснил, почему Махачеву будет тяжело бороться с Волкановски

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в среднем весе и аналитик Майкл Биспинг (30-9) считает, что чемпиону UFC в легком весе Исламу Махачеву (23-1) будет гораздо тяжелее бороться с чемпионом в полулегком весе Александром Волкановски (25-1), чем с легковесами.

«У Ислама лучшая борьба, — сказал Биспинг на своем YouTube-канале. — Но Волкановски намного ниже ростом, а когда ты ниже ростом, у тебя более низкий центр тяжести. К тому же. у него короче ноги. Так что Махачеву будет сложнее его удержать. Исламу будет гораздо труднее повалить и зафиксировать Волкановски на земле».

Махачев и Волкановски встретятся на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится 11 февраля 2023 года.

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
UFC
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