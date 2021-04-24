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Дана Уайт жестко отреагировал на статью о том, что зрители UFC 261 рискуют заразиться коронавирусом

20:45
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Президент UFC Дана Уайт отреагировал на статью издания из Лас-Вегаса, которое считает, что промоушн подвергает здоровье зрителей турнира UFC 261 опасности заражения коронавирусом.

«Привет, Лас-Вегас, это ваша дерьмовая местная газета. Во время пандемии мы не уволили ни одного сотрудника, мы работали с правительственными агентствами в Неваде и по всему миру, чтобы безопасно провести каждое мероприятие. Теперь мы решили провести самый большой бой года с Конором МакГрегором в Лас-Вегасе 10 июля, чтобы помочь перезапустить город. Тем не менее, именно так журнал Las Vegas Review Journal демонстрирует свою поддержку настоящего местного бизнеса. Иди нафиг, LVRJ, и не приходите на бой в июле», — написал Уайт в Instagram.

Публикация от Dana White (@danawhite)

Турнир UFC 261 пройдет в ночь на 25 апреля в Джексонвилле, штат Флорида.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CODlUrfFwB5/?igshid=hdfnki3w3yws

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