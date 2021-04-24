Дана Уайт жестко отреагировал на статью о том, что зрители UFC 261 рискуют заразиться коронавирусом

Президент UFC Дана Уайт отреагировал на статью издания из Лас-Вегаса, которое считает, что промоушн подвергает здоровье зрителей турнира UFC 261 опасности заражения коронавирусом.

«Привет, Лас-Вегас, это ваша дерьмовая местная газета. Во время пандемии мы не уволили ни одного сотрудника, мы работали с правительственными агентствами в Неваде и по всему миру, чтобы безопасно провести каждое мероприятие. Теперь мы решили провести самый большой бой года с Конором МакГрегором в Лас-Вегасе 10 июля, чтобы помочь перезапустить город. Тем не менее, именно так журнал Las Vegas Review Journal демонстрирует свою поддержку настоящего местного бизнеса. Иди нафиг, LVRJ, и не приходите на бой в июле», — написал Уайт в Instagram.

Турнир UFC 261 пройдет в ночь на 25 апреля в Джексонвилле, штат Флорида.