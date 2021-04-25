Шевченко защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе
06:21
Представительница Киргизии Валентина Шевченко 25 апреля защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе в поединке против Джессики Андраде. Поединок состоялся в программе UFC 261 в Лас-Вегасе (США).
Во втором раунде поединка против бразильянки Джессики Андраде Шевченко уложила соперницу на настил и начала атаковать локтями. Рефери, оценив ситуацию, принял решение остановить бой.
Для Шевченко это пятая защита титула.
На счету 32-летней Шевченко 21 победа и 3 поражения, у 29-летней Андраде — 21 побед и 9 поражений.
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