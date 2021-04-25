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Шевченко защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе

06:21
Валентина Шевченко. Фото Twitter
Валентина Шевченко. Фото Twitter
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Представительница Киргизии Валентина Шевченко 25 апреля защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе в поединке против Джессики Андраде. Поединок состоялся в программе UFC 261 в Лас-Вегасе (США).

Во втором раунде поединка против бразильянки Джессики Андраде Шевченко уложила соперницу на настил и начала атаковать локтями. Рефери, оценив ситуацию, принял решение остановить бой.

Для Шевченко это пятая защита титула.

На счету 32-летней Шевченко 21 победа и 3 поражения, у 29-летней Андраде — 21 побед и 9 поражений.

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