Дана Уайт: «В 2022-м мы хотим организовать турнир в Африке»

Президент UFC Дана Уайт хочет провести турнир в Африке в следующем году.

«Одна из крутых вещей заключается в том, что сейчас у нас есть три африканца: Фрэнсис Нганну, Камару Усман и Исраэль Адесанья, — сказал Уайт в подкасте Билла Симмонса. — Африка всегда входила в мои планы. Али — Форман, «Грохот в джунглях», это все, что я помню с детства. Этого пока у нас не произошло, но это точно входит в планы. В 2022-м мы хотим организовать турнир в Африке, так что я действительно с нетерпением жду этого момента».

Следующий ивент сильнейшей лиги мира состоится в ночь на 25 апреля в Джексонвилле (США). В главном событии UFC 261 в клетке сразятся действующий чемпион полусреднего дивизиона нигериец Камару Усман и Хорхе Масвидаль.