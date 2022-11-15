Хабиб назвал бойца, на которого он возлагает большие надежды

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) считает, что совсем скоро Сайгид Изагахмаев (21-2) станет лучшим полусредневесом мира.

«Я тренировался с Сайгидом всю свою жизнь, — сказал Нурмагомедов в интервью ONE Championship. — Я вижу, как он растет с каждым годом. Я вижу, как он предан своему делу. Он становится все более и более физически сильным. От боя к бою он становится все более и более опытным. Скоро он станет лучшим — не только в нашей команде, но и в мире. Я очень в него верю.

Существует большая вероятность, что в начале следующего года Сайгид подерется за титул, потому что у него уже есть две победы в промоушене. Впереди у него встреча со звездой ММА Синъя Аоки. Если Сайгид его нокаутирует или добьет на земле, то, по моему мнению, он должен провести бой за титул».

Изагахмаев встретится с Синъя Аоки (47-10) 19 ноября на турнире ONE Championship в Сингапуре.