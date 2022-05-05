Дана Уайт подтвердил, что проигравший в бою между Серроне и Джо Лозоном будет уволен

Глава UFC Дана Уайт сообщил, что на UFC 274 в Финиксе состоится бой двух ветеранов лиги Дональда Серроне (36-16) и Джо Лозона (28-15), которые будут бороться за право продолжать выступать в сильнейшей лиге мира.

«Проигравший этого боя, скорее всего, соберет вещи и уедет в закат», — сказал Уайт в интервью YouTube-каналу MMA Underground.

Серроне идет на серии из 5 поражений. В последнем поединке он проиграл Алексу Морено (21-7) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 8 мая 2021 года на турнире UFC on ESPN 24 в Лас-Вегасе, США.

Лозон последний поединок выиграл у Джонатана Пирса (10-4), отправив американца в технический нокаут в первом раунде. Бой прошел 18 октября 2019 года на UFC on ESPN 6 в Бостоне, США.