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Сегодня, 11:32

Тиаго Сантос подерется с Джамаалом Хиллом на UFC 6 августа

Давид Хачатрян
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38-летний полутяжеловес UFC Тиаго Сантос (22-10), занимающий 6 строчку рейтинга дивизиона, встретится с 30-летним американцем Джамаалом Хиллом (10-1), который занимает 10 строчку рейтинга.

Бой состоится в главном событии турнира, назначенного на 6 августа. Об этом сообщил журналист Марсел Дорф в своем Twitter.

В последнем бою Сантос уступил россиянину Магомеду Анкалаеву (16-1) единогласным решением судей 12 марта на UFC Fight Night 203 в Лас-Вегасе, США. Хилл идет на серии из 2 побед. В последнем поединке он победил нокаутом в первом раунде Джонни Уокера (18-7) 19 февраля на UFC Fight Night 201.

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