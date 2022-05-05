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Сегодня, 12:29

Боец UFC Тони Фергюсон сравнил Дану Уайта с наркоторговцем

Давид Хачатрян
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38-летний легковес UFC Тони Фергюсон (25-6) считает, что UFC недоплачивает своим бойцам, в то время как ее глава Дана Уайт, по мнению бойца, «ведет себя как наркоторговец».

«Думаю, что бойцам UFC недоплачивают, — приводит слова Фергюсона издание MMAjunkie. — Однако я не собираюсь трепаться на эту тему слишком долго. Как-то раз я попросил Дану отпустить меня подраться по правилам бокса, но он отказал. В чем дело? Я хочу заниматься другими видами единоборств. Я ведь спортсмен. Я вырос, занимаясь разными видами спорта на высочайшем уровне. Я хочу пойти побоксировать, но есть этот парень, который ведет себя как наркоторговец, указывая мне, что делать. Я лишь хочу заработать больше денег для своей семьи».

Также «Эль Кукуй» рассказал, что ему следовало бы судиться с UFC, когда лига отобрала у него звание временного чемпиона легкого веса. «Когда меня лишили титула из-за того, что я попал в аварию, мне следовала подать на UFC в суд. Тогда я думал, что компания хорошо ко мне относится. Я хотел поступать по-мужски», — добавил Фергюсон.

Фергюсон подерется с Чендлером в со-главном событии вечера на UFC 274. Турнир состоится 8 мая в Footprint Center в Финиксе, США.

Дана Уайт
Тони Фергюсон
UFC
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