Дана Уайт хочет организовать бой Чимаева и Ника Диаса
11:19
Президент UFC Дана Уайт сообщил, что американский боец Ник Диас готов вернуться к карьере.
«Да, Ник Диас хочет драться. Он сейчас ждет меня для разговора. Он может стать потенциальным соперником Хамаза Чимаева», — сказал Уайт на пресс-конференции после боя на турнире UFC 261.
37-летний Диас не участвовал в соревнованиях с января 2015 года, когда он проиграл единогласным решением Андерсону Сильве на турнире UFC 183.
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