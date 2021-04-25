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Дана Уайт хочет организовать бой Чимаева и Ника Диаса

11:19
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Президент UFC Дана Уайт сообщил, что американский боец Ник Диас готов вернуться к карьере.

«Да, Ник Диас хочет драться. Он сейчас ждет меня для разговора. Он может стать потенциальным соперником Хамаза Чимаева», — сказал Уайт на пресс-конференции после боя на турнире UFC 261.

37-летний Диас не участвовал в соревнованиях с января 2015 года, когда он проиграл единогласным решением Андерсону Сильве на турнире UFC 183.

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