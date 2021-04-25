UFC 261: обзор боев турнира в Джексонвилле
09:58
25 апреля в американском городе Джексонвилль прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 261.
В раннем предварительном карде в наилегчайшем весе американец Джефф Молина единогласным решением судей победил китайца Аожи Цилэна.
Также в этой части программы монголец Данаа Батгерел техническим нокаутом победил американца Кевина Нативидата.
В бою предварительного карда бразилец Алекс Оливейра уступил ямайцу Рэнди Брауну после удушающего приема соперника.
В основном карде американец Энтони Смит в полутяжелом весе техническим нокаутом победил австралийца Джимми Крута.
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