Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

UFC 261: обзор боев турнира в Джексонвилле

09:58

25 апреля в американском городе Джексонвилль прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 261.

В раннем предварительном карде в наилегчайшем весе американец Джефф Молина единогласным решением судей победил китайца Аожи Цилэна.


Также в этой части программы монголец Данаа Батгерел техническим нокаутом победил американца Кевина Нативидата.

В бою предварительного карда бразилец Алекс Оливейра уступил ямайцу Рэнди Брауну после удушающего приема соперника.

В основном карде американец Энтони Смит в полутяжелом весе техническим нокаутом победил австралийца Джимми Крута.

Читайте также

В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
Главу УФСИН по Забайкальскому краю застрелили на охоте
Камера сняла драку со стрельбой на парковке у ТЦ в Москве
В МИД Турции выразили протест послу США после заявления Байдена

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд