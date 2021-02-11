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Дана Уайт не собирается лишать Хабиба титула чемпиона UFC в легком весе

22:38
Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
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Глава UFC Дана Уайт заявил, что пока не намерен лишать Хабиба Нурмагомедова титула чемпиона в легком весе. Он планирует в скором времени провести переговоры с россиянином в Вегасе, пишет в Twitter журналист Аарон Бронштетер.

Ранее, 10 февраля, Нурмагомедов заявил, что готов освободить титул чемпиона UFC в легком весе.

В октябре 2020 года Нурмагомедов в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории, победив удушающим приемом американца Джастина Гэтжи. По окончании поединка россиянин, одержавший 29 побед в 29 боях, объявил о завершении карьеры.

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