Дана Уайт не собирается лишать Хабиба титула чемпиона UFC в легком весе

Глава UFC Дана Уайт заявил, что пока не намерен лишать Хабиба Нурмагомедова титула чемпиона в легком весе. Он планирует в скором времени провести переговоры с россиянином в Вегасе, пишет в Twitter журналист Аарон Бронштетер.

Ранее, 10 февраля, Нурмагомедов заявил, что готов освободить титул чемпиона UFC в легком весе.

В октябре 2020 года Нурмагомедов в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории, победив удушающим приемом американца Джастина Гэтжи. По окончании поединка россиянин, одержавший 29 побед в 29 боях, объявил о завершении карьеры.