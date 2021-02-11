Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Камил Гаджиев рассказал о нынешнем состоянии Александра Емельяненко

22:48
Александр Емельяненко. Фото "СЭ"
Александр Емельяненко. Фото "СЭ"
Теги:

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал «СЭ», что Александр Емельяненко приходит в себя после длительного нарушения режима. В четверг Гаджиев провел встречу с другом Емельяненко — юристом Виктором Мещенковым, обсудив будущее бойца.

«Емельяненко после длительного нарушения режима отдыхает, приходит в себя, — сказал Гаджиев. — Поговорили с Виктором о его возможном возвращении в клетку или в ринг, но пока без конкретики».

Емельяненко провел последний бой 24 июля прошлого года, проиграв техническим нокаутом Магомеду Исмаилову. На счету 40-летнего Емельяненко 28 побед, 8 поражений и 1 ничья в ММА и 1 победа и 1 ничья в боксе.

(Илья Андреев)

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир