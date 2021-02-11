Камил Гаджиев рассказал о нынешнем состоянии Александра Емельяненко
22:48
Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал «СЭ», что Александр Емельяненко приходит в себя после длительного нарушения режима. В четверг Гаджиев провел встречу с другом Емельяненко — юристом Виктором Мещенковым, обсудив будущее бойца.
«Емельяненко после длительного нарушения режима отдыхает, приходит в себя, — сказал Гаджиев. — Поговорили с Виктором о его возможном возвращении в клетку или в ринг, но пока без конкретики».
Емельяненко провел последний бой 24 июля прошлого года, проиграв техническим нокаутом Магомеду Исмаилову. На счету 40-летнего Емельяненко 28 побед, 8 поражений и 1 ничья в ММА и 1 победа и 1 ничья в боксе.
(Илья Андреев)
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