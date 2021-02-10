Хабиб намерен освободить титул чемпиона UFC в легком весе

Хабиб Нурмагомедов намерен освободить титул чемпиона UFC в легком весе. Об этом он заявил журналистам после турнира Eagle FC 33, который прошел во вторник в Москве.

«Что-то вот эта тема [встречи с Даной Уайтом в феврале] мусолится, мне она неприятна, — сказал Нурмагомедов. — Когда я в Вегасе бываю, я постоянно встречаюсь с ним. Где-то видимся... Чай попить, поужинать. Между нами идет диалог, но я бы хотел, чтобы это осталось между нами. Коротко скажу: я сказал ему, что мне не нравится, что дивизион стоит и что из-за меня есть какой-то простой».

«Одновременно с этим понятно, что топовые бойцы уже подрались, что уже примерно понятно, кому за пояс драться, а у кого будет претендентский бой, что бой [чемпионский] нужно провести где-то в мае-июне, нет положения, где нужно быстро принимать решение. Но я бы хотел, чтобы была определенность, я Дане об этом уже сказал — все что нужно в этом спорте, я уже сделал. Я бы не хотел, чтобы на мне что-то зацикливалось. Все что нужно было — я в этом спорте сделал. Желание Даны я понимаю — потерял того, потерял меня. В этом виде спорта нужны люди, которые приносят деньги. А он владелец организации», — отметил боец.

«Конечно, [от освобождения титула в легком весе] мне легче станет. Камень на плечах будто какой-то. Пускай назначают бой за вакантный титул, претендентский бой. У меня же там есть свои люди в этом весе — дос Аньос, Гэтжи, Порье, тот же Конор (всех их Хабиб ранее побеждал. — Прим. «СЭ»). Они меня еще будут где-то на слуху держать», — сказал Нурмагомедов.

Хабиб объявил о завершении бойцовской карьеры 24 октября прошлого года после победы над Джастином Гэтжи. На его счету 29 побе в 29 боях в ММА. (Илья Андреев)