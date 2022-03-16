«Пол сделает вес?» Дана Уайт не исключает бой Конора и Джейка Пола

Глава UFC Дана Уайт сообщил, что он не намерен организовывать бой Конора Макгрегора и Джейка Пола, потому что у них разные весовые категории.

«Джейк не должен драться с Конором, — сказал Уайт в подкасте Impaulsive. — Братья Пол чертовски огромны. Сколько весит Джейк? 95 килограммов? Конор дрался в 65 и 70 килограммов. Это его весовые категории. Джейк смог бы сделать 78 килограммов? Не думаю. При этом Конор дрался в полусреднем весе с Диасом, и это был далеко не его вес».

Тем не менее Уайт добавил, что в будущем бой Макгрегора и Пола все же возможен. «Я не исключаю их бой, — сказал Уайт. — Я никогда ничего не исключаю. Я не знаю наверняка, что будет дальше. Никогда не говори «никогда»».

После заявления Уайта, Джейк Пол ответил ему в Twitter: «Уайт в третий раз уговаривает Диаса сразиться с Конором в полусреднем весе. Я буду драться с Конором в весовой 79 килограммов, без проблем. Перестань оправдываться, ссыкун».

Ранее Пол предложил Уайту сделать пари. «Дана, как насчет того, чтобы я подписал контракт с UFC на 1 бой, чтобы подраться с Конором? Если я выиграю, ты будешь оплачивать медицинское обслуживание всех своих бойцов. Если я проиграю, то пожертвую свои деньги всем бойцам UFC, которые зарабатывают менее 50 тысяч долларов за бой. Также после этого больше никогда не буду упоминать UFC. По рукам?», — заявил Пол.

Пол победил бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли по правилам бокса 18 декабря 2021 года. Пол отправил Вудли в глубокий нокаут в шестом раунде. Макгрегор в последнем бою проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье 10 июля 2021 года на UFC 264.