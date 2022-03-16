Тим Эллиотт ответил Исламу Махачеву

35-летний американский боец UFC Тим Эллиотт ответил Исламу Махачеву на обвинения россиянина в том, что Эллиотт является «грязным бойцом».

«Если бы Тагир победил, никто бы не говорил о захвате перчатки и нарушениях правил, — сказал американец в интервью MMA Fighting. — Они расстроены, что проиграли, поэтому говорят о захватах перчатки. Команда Тагира проиграла, и все их слова после боя выставляют их в дурном свете. Они бы ничего не сказали, если бы выиграли.

Я просто пытался выиграть. Это судья должен вмешиваться, если я что-то делаю не так. Он говорил со мною во время боя. Говорил, что я должен отпустить его перчатку. После этого я отпускал. Для меня это не имеет большого значения. Я выхожу драться. Люди что-то говорят о морали, духе воина. Мне все равно на это. Я не мастер боевых искусств. Я боец. Это моя работа. Я пытаюсь заработать денег, и это то, что я сделал тем вечером".

Ранее Махачев говорил, что Тагир Уланбеков несправедливо проиграл Эллиотту на UFC 272. «Этот бой — яркий пример того, кто такой «грязный боец», — написал Махачев в Instagram. — Не часто увидишь столько умышленных нарушений правил за один бой».

Уланбеков прервал свою победную серию из 5 боев. На турнире UFC 272, который прошел 6 марта на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, Уланбеков единогласным решением судей (29 — 28, 29 — 28, 29 — 28) уступил Эллиотту.