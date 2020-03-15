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Глава UFC намерен провести бой Хабиб — Фергюсон. У него есть два варианта

09:05
Дана Уайт. Фото AFP
Дана Уайт. Фото AFP
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Глава UFC Дана Уайт выразил надежду, что к сегодняшнему утру у него будет два новых варианта для проведения поединка между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. Об этом в своем Twitter написал журналист ESPN Ариэль Хельвани.

Турнир UFC 249, главным поединком которого должен стать бой Нурмагомедова и Фергюсона, должен был пройти в Бруклине (Нью-Йорк, США). Однако, как сообщил Уайт, варианты с Бруклином и Лас-Вегасом больше не рассматриваются.

Ранее атлетическая комиссия штата Невада, крупнейшим городом которого является Лас-Вегас, приостановила все спортивные мероприятия на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Также президент США Дональд Трамп по той же причине объявил в стране чрезвычайное положение. При этом Уайт уверен, что поединок Хабиба и Фергюсона состоится.

На счету 31-летнего россиянина, чемпиона UFC в легком весе, 28 побед в 28 боях ММА. У 35-летнего Фергюсона— 25 побед и 3 поражения. Поединок между ними должен состояться 18 апреля.

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