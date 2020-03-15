Глава UFC Дана Уайт выразил надежду, что к сегодняшнему утру у него будет два новых варианта для проведения поединка между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. Об этом в своем Twitter написал журналист ESPN Ариэль Хельвани.

White says he hopes to have two new options by tomorrow morning for Khabib vs. Ferguson, but it appears as though Vegas and Brooklyn are now off the table. But he is defiant in that all these fights will happen. — Ariel Helwani (@arielhelwani) March 15, 2020

Турнир UFC 249, главным поединком которого должен стать бой Нурмагомедова и Фергюсона, должен был пройти в Бруклине (Нью-Йорк, США). Однако, как сообщил Уайт, варианты с Бруклином и Лас-Вегасом больше не рассматриваются.

Ранее атлетическая комиссия штата Невада, крупнейшим городом которого является Лас-Вегас, приостановила все спортивные мероприятия на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Также президент США Дональд Трамп по той же причине объявил в стране чрезвычайное положение. При этом Уайт уверен, что поединок Хабиба и Фергюсона состоится.

На счету 31-летнего россиянина, чемпиона UFC в легком весе, 28 побед в 28 боях ММА. У 35-летнего Фергюсона— 25 побед и 3 поражения. Поединок между ними должен состояться 18 апреля.