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Сегодня, 11:57

Дана Уайт и матчмейкеры UFC считают, что Царукян победил Гамрота

Давид Хачатрян
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25-летний российский легковес UFC Арман Царукян (18-3) заявил, что руководство лиги сообщило ему, что он будет выступать только в главных боях вечера, а также отметило, что, по их мнению, он выиграл у Матеуша Гамрота (21-1).

«UFC сказала, что будет давать мне только главные бои вечера, — сказал Царукян в интервью YouTube-каналу Sport24. — Они очень заинтересованы во мне. На этой неделе у меня будет с ними ужин. Круто, что они поддерживают меня и говорят, что я выиграл бой. Хантер и Шон Шелби сказали, что я выиграл». Также российский журналист Игорь Лазорин со ссылкой на свои источники сообщил в Telegram, что глава UFC Дана Уайт также считает, что победу одержал российский боец.

Царукян проиграл Гамроту единогласным решением судей (48-47, 48-47, 48-47) 26 июня на UFC on ESPN 38 в Лас-Вегасе, США. Это поражение стало для Царукяна первым со времен дебюта в UFC против Махачева в 2019 году.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=EGaL6T4OADM.
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