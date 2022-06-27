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Сегодня, 12:21

Арман Царукян рассказал, что Хабиб пришел поддержать его после боя с Гамротом

Давид Хачатрян
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25-летний российский легковес UFC Арман Царукян (18-3) сообщил, что сразу после боя с поляком Матеушем Гамротом (21-1) к нему пришел бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) и поддержал его.

«Хабиб ничего не подсказывал [во время боя], но после боя пришел, поддержал меня. Спасибо ему за это. Сказал, что крутой бой, и чтобы я не останавливался и шел дальше. Я проходил медкомиссию после боя, и он зашел ко мне, поддержал», — сказал Царукян в интервью YouTube-каналу Sport24.

Царукян проиграл Гамроту единогласным решением судей (48-47, 48-47, 48-47) 26 июня на UFC on ESPN 38 в Лас-Вегасе, США. Это поражение стало для Царукяна первым со времен дебюта в UFC против Махачева в 2019 году.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=EGaL6T4OADM.
Хабиб Нурмагомедов
UFC
ММА
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