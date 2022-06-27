Арман Царукян рассказал, что Хабиб пришел поддержать его после боя с Гамротом

25-летний российский легковес UFC Арман Царукян (18-3) сообщил, что сразу после боя с поляком Матеушем Гамротом (21-1) к нему пришел бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) и поддержал его.

«Хабиб ничего не подсказывал [во время боя], но после боя пришел, поддержал меня. Спасибо ему за это. Сказал, что крутой бой, и чтобы я не останавливался и шел дальше. Я проходил медкомиссию после боя, и он зашел ко мне, поддержал», — сказал Царукян в интервью YouTube-каналу Sport24.

Царукян проиграл Гамроту единогласным решением судей (48-47, 48-47, 48-47) 26 июня на UFC on ESPN 38 в Лас-Вегасе, США. Это поражение стало для Царукяна первым со времен дебюта в UFC против Махачева в 2019 году.