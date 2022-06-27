Царукян после поражения от Гамрота получил от UFC новый контракт

25-летний российский легковес UFC Арман Царукян (18-3) сразу после поражения от поляка Матеуша Гамрота (21-1) на UFC on ESPN 38 получил от UFC новый контракт на улучшенных условиях.

«UFC сразу же мне прислала новый контракт на очень хороших условиях, как только я зашел в раздевалку, — сказал Царукян в интервью YouTube-каналу Sport24. — Но это ничего не меняет. Да, круто, что буду зарабатывать большие деньги, но я, как знаете, в деньгах не нуждаюсь, мне только нужны победы и мой пояс, который в скором времени будет у меня. Я в это верю, и тренируюсь изо дня в день, чтобы добиться этого».

Царукян проиграл Гамроту единогласным решением судей (48-47, 48-47, 48-47) 26 июня на UFC on ESPN 38 в Лас-Вегасе, США.