Чемпиона лиги Хабиба оштрафовали за неспортивное поведение секунданта

Дисциплинарный комитет лиги Eagle FC принял решение оштрафовать бойца организации Мансура Малачиева на 20 процентов от суммы гонорара из-за неспортивного поведения секунданта во время боя. Об этом сообщается в Instagram лиги 10 февраля.

«Лига Eagle FC плотно следит за нарушениями дисциплины со стороны бойцов и секундантов. Философия лиги — это чистый и правильный спорт, который не должен быть похож на варварство со стороны тех, кому дают возможность драться в клетке.

Дисциплинарный комитет организации будет не только удерживать процент с гонорара бойцов, но и наказывать вплоть до разрыва контракта с спортсменами", — говорится в сообщении лиги.

Во вторник, 9 февраля, в Москве прошел турнир лиги Eagle FC (EFC), которой владеет Хабиб Нурмагомедов. В бою за титул чемпиона лиги в легком весе Малачиев удушающим приемом победил Руслана Сориева.