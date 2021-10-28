Дацик признался, что болел за Джонсона в бою с Емельяненко
12:53
Российский боец ММА Вячеслав Дацик в беседе с журналистами признался, что в бою между Федором Емельяненко и Тимоти Джонсоном болел за американца.
Поединок прошел 23 октября в Москве на турнире Bellator 269 — Емельяненко победил нокаутом в первом раунде.
«Моя любимая на него [на Федора] деньги поставила. А я болел за американца чисто из-за его брата. Из-за Саши», — сказал Дацик.
В среду 41-летний Дацик провел боксерский бой в перчатках для ММА с Ревазом Верулашвили на турнире промоушена «Наше Дело». Дацик победил техническим нокаутом в третьем раунде. В 2021 году он выиграл пять боев из пяти.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю