Ахмедов проиграл нокаутом в дебютном поединке PFL
12:43
Российский экс-боец UFC Омари Ахмедов проиграл в поединке предварительного карда на турнире PFL 10. Его победил американец Джордан Янг нокаутом в третьем раунде.
Это был дебютный бой в промоушене для 34-летнего Ахмедова. Теперь в ММА у него 20 побед и 6 поражений.
26-летний Янг имеет 11 побед и 2 поражения. Ранее он проиграл два раза подряд — Джулиуса Энгликасу на Bellator 233 и Тому Лоулору на PFL 5.
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