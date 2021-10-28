Ахмедов проиграл нокаутом в дебютном поединке PFL

Российский экс-боец UFC Омари Ахмедов проиграл в поединке предварительного карда на турнире PFL 10. Его победил американец Джордан Янг нокаутом в третьем раунде.

Это был дебютный бой в промоушене для 34-летнего Ахмедова. Теперь в ММА у него 20 побед и 6 поражений.

26-летний Янг имеет 11 побед и 2 поражения. Ранее он проиграл два раза подряд — Джулиуса Энгликасу на Bellator 233 и Тому Лоулору на PFL 5.