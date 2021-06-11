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Дацик — о Емельяненко: «У Саши гепатит. Не хотелось бы получить подарочек от него во время боя»

20:22
Вячеслав Дацик и его команда. Фото Instagram
Вячеслав Дацик и его команда. Фото Instagram
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Боец ММА Вячеслав Дацик вновь высказался на тему возможного противостояния с Александром Емельяненко.

«Во-первых, Саша боится меня, — сказал Дацик журналистам после победы над Тайсоном. — Он не выходит на бой. Загоняет какие-то мифические суммы. Я сейчас дерусь по боксу, а Владимир Хрюнов — великий промоутер. Он может организовать этот бой. Тут бы я уже как с Тайсоном Дижоном не поразвлекался».

В пятницу, 11 июня, Дацик выступил в Москве, встретившись в реванше с Тайсоном Дижоном. В этот раз Рыжий Тарзан победил решением судей по итогам трех раундов, тогда как в первом бою он оформил нокаут.

«В любом регламенте буду убивать Александра Емельяненко, — заявил Дацик. — Не думаю, что Саша долго протянет. Еще летают вопросы, что он там не сдает медобследования перед боями — то, что у него гепатит. Возможно, по этой причине не состоится этот бой».

На вопрос о том, не смутит ли его, если подтвердится гепатит у Александра Емельяненко, Дацик ответил следующее: «Не хотелось бы получить подарочек от Саши во время боя — нехороший. Не хочется разбить ему рожу, чтобы потом его сопли на меня попали».

(Ислам Бабаджанов)

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