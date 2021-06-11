Президент Федерации смешанных единоборств Украины оказался гражданином России

Президент Федерации смешанных единоборств Украины Олег Рожкевич оказался гражданином России.

Тернопольское издание «Без Табу» опубликовало материал с приложенными документами Рожкевича, включая скан паспорта, который был выдан УФМС России по республике Башкоркостан.

Также в материале есть информация о том, что спортивный функционер имеет бизнес по поставке фармацевтических изделий из России на Украину, и причастен к Федерации смешанных боевых искусств России, зарегистрированной в Москве.

Кроме этого, в публикации подтверждается факт, что спортсмены Федерации смешанных единоборств участвовали в пророссийских митингах в Харькове.