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Президент Федерации смешанных единоборств Украины оказался гражданином России

18:55
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Президент Федерации смешанных единоборств Украины Олег Рожкевич оказался гражданином России.

Тернопольское издание «Без Табу» опубликовало материал с приложенными документами Рожкевича, включая скан паспорта, который был выдан УФМС России по республике Башкоркостан.

Также в материале есть информация о том, что спортивный функционер имеет бизнес по поставке фармацевтических изделий из России на Украину, и причастен к Федерации смешанных боевых искусств России, зарегистрированной в Москве.

Кроме этого, в публикации подтверждается факт, что спортсмены Федерации смешанных единоборств участвовали в пророссийских митингах в Харькове.

Дополнительная информация:

https://beztaby.te.ua/novyny/2021/06/sportvbyvayutzseredyny-federacziyu-mma-ukrayiny-rokamy-ocholyuye-rosiyanyn-rozhkevych/

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