Дацик заявил, что Тайсон Дижон ничему умному не научился

Российский боец ММА Вячеслав Дацик прокомментировал свою победу над камерунцем Тайсоном Дижоном в поединке по правилам бокса.

«Всем здравия! Всех благодарю, кто болел и переживал, — сказал Дацик на видео, опубликованном в stories Instagram. — Но переживать было особо нечего. Тайсон ничему умному не научился, кроме как падать. Скажем так, это недотайсон-пижон, а не Тайсон Дижон. Всех благодарю, всем здравия. Идем дальше».

В трехраундовом поединке супертяжелой весовой категории Дацик одержал победу решением судей. 40-летний боец одержал вторую победу в профессиональном боксе.

Бойцы уже встречались по правилам бокса в феврале 2020 года. Тогда победу нокаутом одержал Дацик.