Чимаев рассказал о болезни, из-за которой мог закончить карьеру

Шведский боец ММА чеченского происхождения Хамзат Чимаев рассказал о своем восстановлении от болезни, из-за которой он мог завершить карьеру.

«Я долго болел, два месяца, не выздоравливал. Тяжело перенес коронавирус, потом какая-то инфекция появилась в легких. В Америке восстанавливался, не получалось. Я не говорил, что заканчиваю карьеру. Написал, что, может быть, для меня это все. Были такие эмоции. Два месяца болел. Когда человек столько болеет, у него голова... Кто так болел, понимает меня, скорее всего», — сказал Чимаев в интервью YouTube-каналу «Вестник ММА».

Боец также сообщил, что планирует вернуться к тренировкам в ближайшее время.

«Доктора сказали на днях, что все отлично. Сейчас занимаюсь плаванием, гимнастикой. Потихоньку выйду на стопроцентные тренировки, найду какой-нибудь бой», — добавил боец.

Ранее бой Чимаева с британцем Леоном Эдвардсом был перенесен в третий раз. После этого шведский спортсмен допустил, что завершит карьеру.

26-летний Чимаев одержал 9 побед в 9 поединках.