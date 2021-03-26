Харитонов проведет бой на голых кулаках против бывшего бойца UFC
11:58
Россиянин Сергей Харитонов проведет поединок на голых кулаках против бывшего бойца UFC, ирландца Джеймса Максуинни.
«Харитонов проведет бой против Максуинни», — приводит ТАСС слова одного из организаторов поединка.
Ранее стало известно, что Харитонов возобновил тренировки после длительного периода, связанного с травмами, полученными в потасовке с бойцом Адамом Яндиевым. В настоящий момент Харитонов является бойцом американской организации Bellator. На счету 40-летнего спортсмена 31 победа и 8 поражений в ММА. У 40-летнего Максуинни 15 побед и 18 поражений в ММА.
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