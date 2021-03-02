Чимаев заявил о возможном завершении карьеры: «Возможно, я уже все»

Шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев опубликовал пост в Instagram.

«Я хочу сказать всем огромное спасибо за поддержку в моем пути в этом спорте. Я думаю, я уже все, да, я знаю, что я не забрал пояс, но это не самая главная победа в этой жизни, может это расстроит вас, но мое сердце и тело говорить мне все. Хочу сказать огромное спасибо моей команде и UFC», — написал Чимаев в Instagram.

Ранее бой Чимаева с британцем Леоном Эдвардсом был перенесен в третий раз. 26-летний Чимаев одержал 9 побед в 9 поединках. На счету 29-летнего Эдвардса 18 побед (из них 6 — нокаутом) и 3 поражения.