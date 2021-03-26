Брат Хабиба рассказал, почему у него два имени

Брат Хабиба Абубакар Нурмагомедов рассказал «Спорт-Экспресс», почему у него два имени — Абдулманап и Абубакар.

— Хабиб рассказывал на подкасте Майка Свика, что первое имя у вас Абдулманап, но потом вы заболели и вам поменяли имя на Абубакара. Мол, есть такая традиция в Дагестане — в случае болезни ребенка менять имя.

— Меня вообще зовут Абдулманап, но по паспорту я Абубакар. Все, которые знают меня с детства, зовут Абдулманапом. Родители в детстве поменяли мне имя, когда мой покойный тренер выиграл соревнования по самбо, приехал, и тогда решили сменить мне имя. Это в честь моего тренера, дяди покойного Абдулманапа Магомедовича. Вот такая история. Просто коротко называют Манапом. А Абубакара тогда еще не было, это когда уже перешел в боевое самбо, начал выступать на соревнованиях, потом в ММА — и оттуда уже пошел Абубакар. А так меня зовут Абдулманап.

27 марта Нурмагомедов подерется с Джаредом Гуденом на UFC 260.