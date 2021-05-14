Чимаев ответил на выпад брата Хабиба Нурмагомедова

Шведский боец ММА чеченского происхождения Хамзат Чимаев ответил троюродному брату Хабиба Нурмагомедова, Абубакару Нурмагомедову, который отреагировал на слова Чимаева о том, что он «порвет Хабиба».

«Ассаламу Алайкум! Да я живу где хочу, джигит! Наверное, я неаккуратный парень, но ты постучал аккуратно! Скажи европейским братьям-дагестанцам, что не надо приезжать в Европу, говоря: «Мы чеченцы» — написал Чимаев в своем Instagram.

13 мая во время прямого эфира главы Чечни Рамзана Кадырова Чимаев заявил, что «порвет Хабиба, если он захочет». Абубакар Нурмагомедов ответил на это высказывание, написав у себя в Instagram: «Хамзат, я смотрю ты быстро переобулся... Еще недавно ты с нами за одним столом сидел и кушал, называл нас братьями. А теперь ты пишешь, что кого-то порвешь. Да, я согласен, любой имеет право на высказывание своего мнения. Но будь аккуратен с высказываниями».