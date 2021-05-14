Троюродный брат Хабиба Нурмагомедова Абубакар Нурмагомедов ответил на выпад шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева в адрес дагестанцев.

«Хамзат ты зачем тему переводишь во множественное число, если речь идет о тебе лично? То ты говоришь во множественном числе «мы его порвем», то говоришь о дагестанцах. За себя лично отвечай, или у тебя девиз: «мы одни и ты один»?

А насчет того, постучал или не постучал, я скажу так: для меня это спорт. И я не пытаюсь стать каким-то великим чемпионом, и не кричу на весь мир что кого-то буду ломать или рвать. Это ты у нас, который всех рвешь или ломаешь (только на словах). Мы ведем разговоры о личных качествах, которыми мы должны обладать как мусульмане и соседи братских республик», — написал Абубакар Нурмагомедов в своем Instagram.

13 мая во время прямого эфира главы Чечни Рамзана Кадырова Чимаев заявил, что «порвет Хабиба, если он захочет».

Позднее Чимаев ответил на выпад брата Хабиба Нурмагомедова: «Ассаламу Алайкум! Да я живу где хочу, джигит! Наверное, я неаккуратный парень, но ты постучал аккуратно! Скажи европейским братьям-дагестанцам, что не надо приезжать в Европу, говоря: «Мы чеченцы», — написал Чимаев в своем Instagram. Затем боец удалил свой пост в соцсети.

На счету 27-летнего Чимаева 9 побед в 9 поединках в ММА. 31-летний Абубакар Нурмагомедов провел 20 поединков в ММА и одержал 16 побед при трех поражения и одной ничьей.