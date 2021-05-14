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Чимаев — о Нурмагомедове: «Когда я ему кидал вызов? C любым подерусь. В том числе и с Хабибом»

14 мая 2021, 23:35
Хамзат Чимаев. Фото Instagram
Хамзат Чимаев. Фото Instagram
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Шведский боец полусреднего и среднего весов Хамзат Чимаев прокомментировал ситуацию вокруг возможного противостояния с экс-чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Когда я ему кидал вызов? Я сказал, что с любым подерусь. С Хабибом тоже подерусь, конечно, если он захочет. Любого размажем — без разницы. Надо уверенно себя чувствовать, и я чувствую себя уверенно, поэтому сказал, что любого разобью, побью. Так и буду говорить, пока что меня не побьют», — заявил Чимаев в прямом эфире Instagram.

«Конечно, выскочил бы. Если Хабиб захочет, то и с ним тоже. И, вообще, кто бы ни был. А так я уважаю этого парня. Он достиг высот. В дальнейшем удачи ему в жизни. И правильно сделал, что завершил карьеру [с рекордом] 29-0. Все аккуратно, четко. Теперь моя очередь драться со всеми подряд и доказывать, что я — лучший», — подытожил он.

12 мая в ходе прямого эфира Рамзана Кадырова в Instagram Хамзат выразил заинтересованность в проведении боя с Нурмагомедовым, заявив, что он и его «может порвать».

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