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Чимаев: «Хабиб тоже дрался с земляками. Ему религия позволяла?»

14 мая 2021, 23:55
Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
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Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев объяснил, почему не видит ничего плохого в возможном противостоянии с Хабибом Нурмагомедовым.

«Драться с каждым будем, если кто захочет. С [Камару] Усманом бы с удовольствием подрался, но надо дождаться своей очереди. Потихоньку и до него доберемся.

Если дело касается религии, то брат, которому… Хабиб тоже дрался со своими земляками. Тогда религия позволяла, или не позволяла? Я не понимаю. Это спорт, а не убийство. Я не собираюсь кого-то убивать. Я не думаю, что Хабиб собрался убивать кого-то в спорте. Тут совсем другое. Это спорт.

Я — мусульманин. Не надо разделять людей на нации — казахи, узбеки, таджики, чеченцы, дагестанцы, ингуши. Спорт есть спорт. Религию, политику не вмешивайте», — заявил Чимаев в прямом эфире Instagram.

 

Следующий поединок с участием Чимаева должен состояться в августе. В настоящее время на его счету 9 побед и 0 поражений.

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