Чимаев готов подстраховать титульный бой Усмана и Эдвардса

Непобежденный боец ММА из Швеции Хамзат Чимаев заявил, что готов выйти на замену в титульном бою Камару Усмана и Леона Эдвардса, если кто-то из них травмируется.

«Я готов», — сказал Чимаев в интервью ESPN MMA после боя с Гилбертом Бернсом.

На турнире UFC 273, который проходил в ночь на 10 апреля в Джексонвилле (США), Чимаев единогласным решением судей выиграл у Гилберта Бернса, занимавшего 2-ю строчку в рейтинге лучших полусредневесов UFC.

По слухам, титульный матч-реванш между чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом и Леоном Эдвардсом может состояться в июле этого года. В их первом поединке, который состоялся в декабре 2015 года на турнире UFC on Fox 17, Усман победил Эдвардса единогласным решением судей.