Чимаев: «Ковингтон крепкий боец, но он не на моем уровне»

Чимаев заявил, что он хотел бы в следующий раз подраться с Ковингтоном

Непобежденный боец UFC Хамзат Чимаев (11-0) заявил, что он хотел бы в следующий раз подраться с Колби Ковингтоном (17-3) и отправить американца в нокаут.

«Он не представляет для меня опасности, — сказал Чимаев в интервью BT Sport. — Этот парень немного крепкий, но он не на моем уровне. Я собираюсь выйти в клетку и нокаутировать его».

Чимаев победил Гилберта Бернса (20-5) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида.

В главном событии UFC 272 Ковингтон победил Хорхе Масвидаля (35-16) единогласным решением судей (49-46, 50-44, 50-45). Турнир проходил 6 марта на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, Невада.