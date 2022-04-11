В UFC назвали бой, который войдет в Зал славы

Поединок Каба Свонсона (28-12) и Ду Ху Чоя (14-3) на UFC 206, который состоялся 11 декабря 2016 года, войдет в Зал славы UFC. Об этом было объявлено 10 апреля во время турнира UFC 273 в Джексонвилле, Флорида.

Поединок Свонсона и Чоя тогда выиграл бонус «Бой вечера». На протяжении трех раундов бойцы наносили друг другу жесточайшие удары. Победителем боя стал Свонсон, который нанес корейцу первое поражение в карьере. Американец победил единогласным решением судей.

Ранее в Зал славы вошли такие поединки, как Форрест Гриффин — Стефан Боннар (2006), Мэтт Хьюз — Фрэнк Тригг 2 (2005), Марк Коулман — Пит Уильямс (1998), Маурисиу Руа — Дэн Хендерсон (2011), Диего Санчес — Клей Гуида (2009) и Джон Джонс — Александр Густафссон (2018).