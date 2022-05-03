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Сегодня, 14:58

Чейл Соннен рассказал, кого UFC рассматривает для возвращения Макгрегора

Давид Хачатрян
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Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен признался, что, согласно его источникам, Дэн Хукер (21-12) рассматривается как возможный противник для Конора Макгрегора (22-6), который намерен вернуться в UFC осенью этого года.
«Дэн Хукер возвращается в легкий вес, — сказал Соннен на своем YouTube-канале. — Отличные новости! Послушайте, с точки зрения бизнес-стратегии его карьеры он многим рискует. Что его ждет дальше? Давайте посмотрим на расклады. Бывший топ-5 легкого веса возвращается в свой дивизион. Окей, я поделюсь инсайдерской информацией. Хукер — один из бойцов, которые рассматриваются для возвращения Конора Макгрегора».
Хукер проиграл Арнольду Аллену (18-1) техническим нокаутом в первом раунде на UFC Fight Night 204. Турнир состоялся 19 марта на арене «O2» в Лондоне, Англия.
В настоящее время Макгрегор восстанавливается после травмы. В последнем бою он проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье (28-7) 10 июля 2021 года на UFC 264.
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Боец UFC Дэн Хукер объявил о возвращении в легкий вес
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