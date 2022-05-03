Джо Роган: «Хабиб мог бы уничтожить любого, кроме Чарльза Оливейры»

Комментатор UFC Джо Роган считает, что непобежденный бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) из России смог бы уничтожить любого бойца в своем дивизионе, кроме действующего чемпиона организации в этом весе Чарльза Оливейры (32-8).

«Гэтжи в бою с Хабибом заснул, — сказал Роган в своем подкасте The Joe Rogan Experience. — Хабиб буквально разнес его. Думаю, что Хабиб мог бы уничтожить любого, кроме, наверное, Чарльза Оливейры».

Также Роган добавил, что бразильца недооценивают из-за его поражений, которые он потерпел пять лет назад.

«Многие люди думают, что Оливейра не монстр, потому что он проигрывал другим. Пол Фелдер победил его, Каб Свонсон нокаутировал его. Но с тех пор Оливейра стал заметно лучше», — отметил Роган.

Оливейра будет защищать титул чемпиона UFC против Джастина Гэтжи (23-3) 8 мая на UFC 274 в Финиксе (Аризона, США).