Чейл Соннен хочет, чтобы UFC организовали бой Петра Яна и Дейвесона Фигередо

Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен считает, что бывший чемпион UFC в легчайшем весе поступил правильно, вызвав на бой чемпиона организации в наилегчайшем весе Дейвесона Фигередо (21-2).

«Судя по всему, Ян узнал, что Фигередо хочет покинуть наилегчайший вес и подняться в легчайший, — сказал Соннен на своем YouTube-канале. — Ян понял, что Фигередо хочет получить бой за титул, но вряд ли UFC ему это дадут. И, возможно, Ян будет тем, кто встретит Фигередо в легчайшем весе. Думаю, что они бы показали захватывающий поединок. Это реально крутой бой».

Фигередо вернул себе титул чемпиона американской организации в наилегчайшей весовой категории 22 января на UFC 270 в Анахайме, США. Бразилец единогласным решением судей (48-47, 48-47, 48-47) одолел Морено.

Ян проиграл Алджамейну Стерлингу (21-3) раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, США.