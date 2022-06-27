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Шавкат Рахмонов: «Не люблю уборку делать. У нас женщины есть, чтобы убираться»

Шавкат Рахмонов рассказал о нелюбви к уборке и мытью посуды
Никита Горшенин
Корреспондент
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Боец полусреднего веса UFC Шавкат Рахмонов (16-0) в интервью «СЭ» рассказал о нелюбви к уборке и мытью посуды.

— Главный тренер Dar Team Азиз Разыев говорил нам, что когда твоя очередь на сборах мыть посуду, ты можешь сестру Сору вместо себя припахать.

— Конечно (смеется). Я и дома, честно говоря, убираться не люблю. Есть у нас женщины, чтобы убирать — жена, сестренка.

26 июня Рахмонов задушил Нила Магни на UFC Vegas 57. Казахский боец идет на 16 досрочных победах подряд, четыре из последних были одержаны в UFC.

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