Шавкат Рахмонов: «Не люблю уборку делать. У нас женщины есть, чтобы убираться»

Шавкат Рахмонов рассказал о нелюбви к уборке и мытью посуды

Боец полусреднего веса UFC Шавкат Рахмонов (16-0) в интервью «СЭ» рассказал о нелюбви к уборке и мытью посуды.

— Главный тренер Dar Team Азиз Разыев говорил нам, что когда твоя очередь на сборах мыть посуду, ты можешь сестру Сору вместо себя припахать.

— Конечно (смеется). Я и дома, честно говоря, убираться не люблю. Есть у нас женщины, чтобы убирать — жена, сестренка.