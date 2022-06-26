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Сегодня, 17:55

Сехудо объявил себя фанатом Гамрота после победы бойца над Царукяном

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Экс-чемпион UFC в двух весах Генри Сехудо прокомментировал победу поляка Матеуша Гамрота над россиянином Арманом Царукяном.

«Гамрот — боец что надо. Не самый блестящий, но у него исключительная воля к победе. Я официально стал его фанатом», — написал Сехудо в Twitter.

Гамрот единогласным решением судей выиграл у Царукяна. Бойцы возглавили турнир UFC Vegas 57.

Теперь на счету Гамрота 21 победа, 1 поражение и 1 бой, признанный несостоявшимся.

Генри Сехудо
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