Сехудо объявил себя фанатом Гамрота после победы бойца над Царукяном

Экс-чемпион UFC в двух весах Генри Сехудо прокомментировал победу поляка Матеуша Гамрота над россиянином Арманом Царукяном.

«Гамрот — боец что надо. Не самый блестящий, но у него исключительная воля к победе. Я официально стал его фанатом», — написал Сехудо в Twitter.

Гамрот единогласным решением судей выиграл у Царукяна. Бойцы возглавили турнир UFC Vegas 57.

Теперь на счету Гамрота 21 победа, 1 поражение и 1 бой, признанный несостоявшимся.