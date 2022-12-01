Тай Туиваса: «Я даже не знал, кто такой Сергей Павлович»

Туиваса признался, что не слышал о Павловиче до объявления их боя

Четвертый номер рейтинга UFC в тяжелом весе Тай Туиваса (14-4) признался, что даже не знал о Сергее Павловиче (16-1) до того, пока его ему не предложили матчмейкеры лиги.

«Все, наверное, его боятся, — предположил австралиец на пресс-конференции UFC. — По правде говоря, я даже не знал, кто он такой. Я посмотрел его бои и понял, что мы закатим зрелище. Я здесь для того, чтобы развлечь фанатов и устроить шоу. Это мы и собираемся сделать с Сергеем в эти выходные».

Туиваса подерется с Павловичем на UFC на ESPN 42. Турнир состоится 3 декабря в Орландо, США.