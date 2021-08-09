Сборные 14 стран примут участие в чемпионате Европы по ММА в Казани
С 16 по 20 августа в Казани пройдет Открытый чемпионат и первенство Европы (18-20 лет) по Смешанному боевому единоборству «ММА».
В турнире примут участие 252 спортсмена (164 — взрослые, 88 — юниоры) из Армении, Бахрейна, Болгарии, Финляндии, Греции, Италии, Казахстана, Новой Зеландии, Польши, Португалии, России, Испании, Таджикистана и Эстонии.
После слияния IMMAF с Всемирной ассоциацией ММА в 2018 году сборная России сохранила лидирующие позиции в мировом рейтинге. В настоящее время национальная команда занимает первое место в юниорском рейтинге и второе место во взрослом рейтинге.
Состав взрослой сборной России по ММА 2021 года:
Мужчины
свыше 120,2 кг — Алексей Букарев, Аслан Хазботов, Шамиль Меджидов, Заурбек Магомедов
до 120,2 кг — Андрей Гайдамака, Максим Котельников, Омар Алиев, Степан Короленко
до 93 кг — Арслан Гаджиев, Гаджимурад Багаудинов, Магомед Гасанов, Руслан Шидаков
до 83,9 кг — Денис Зенединов, Гаджи Расулов, Руслан Ибрагимов, Шамиль Гаджимагомедов
до 77,1 кг — Даниил Широков, Евгений Морозов, Муса Рамазанов, Самур Магамедханов
до 65,8 кг — Гаджимурад Заваев, Магомед Гаджимурадов, Омараскхаб Юсупов, Салман Рамазанов
до 61,2 кг — Ахмед Гамзатов, Камил Газиявдибиров, Сергей Ширкунов, Шамил Бакхачалиев
до 56,7 кг — Ахмед Нутсалкханов, Динар Саниев, Михаил Ганичкин, Сулейман Бершигадов
до 52,2 кг — Адам Хамхоев, Амид Джавадов, Хизри Какаев, Шамиль Магомедгаджиев
Женщины
до 70,3 кг — Мария Ширканова, Ольга Лагодная, Дарья Пирогова, Екатерина Суслова
до 65,8 кг — Алена Агишева, Алина Маркелова, Елена Ветрова, Нина Харинова
до 61,2 кг — Александра Зайцева, Анастасия Кармаева, Екатерина Плиткина
до 56,7 кг — Маликат Кучаева, Мария Сабурова, Полина Балдина, Земфира Алиева
до 52,2 кг — Ангелина Панова, Анна Сафеева, Кристина Пургина, Руфина Сайфуллина
до 47,6 кг — Татьяна Никифорова, Валерия Тепышева, Вера Буга, Яна Макарова.
Расписание открытого чемпионата и первенства Европы (18- 20 лет) по ММА:
16 августа
11.00-19.40, 1/16 финала
14.00, церемония открытия
17 августа
11.00-19.40, 1/8 финала
18 августа
11.00-19.40, 1/4 финала
19 августа
11.00-19.40, полуфиналы
20 августа
11.00-19.40, финалы
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