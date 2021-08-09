Киргизский боец Физиев: «Я никогда не был фанатом Хабиба»
Киргизский легковес UFC Рафаэль Физиев сравнил свой стиль ведения боя со стилем Хабиба Нурмагомедова.
«Я никогда не был фанатом Хабиба, потому что у нас разные стили. Наши стили слишком сильно отличаются. Я ударник, а он борец. В борьбе он очень силен, и с его уровнем борьбы можно выиграть у кого угодно, но я не люблю такой стиль и такие бои», — цитирует Физиева BJPenn.
На турнире UFC 265 Физиев одержал четвертую подряд победу. Единогласным решением судей он победил американца Бобби Грина.
32-летний Хабиб Нурмагомедов в октябре 2020 года после победного боя над американцем Джастином Гэтжи объявил о завершении карьеры.
Дополнительная информация:
https://www.bjpenn.com/mma-news/ufc/rafael-fiziev-criticizes-khabib-nurmagomedovs-fighting-style-i-was-never-his-fan/
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