Киргизский боец Физиев: «Я никогда не был фанатом Хабиба»

Киргизский легковес UFC Рафаэль Физиев сравнил свой стиль ведения боя со стилем Хабиба Нурмагомедова.

«Я никогда не был фанатом Хабиба, потому что у нас разные стили. Наши стили слишком сильно отличаются. Я ударник, а он борец. В борьбе он очень силен, и с его уровнем борьбы можно выиграть у кого угодно, но я не люблю такой стиль и такие бои», — цитирует Физиева BJPenn.

На турнире UFC 265 Физиев одержал четвертую подряд победу. Единогласным решением судей он победил американца Бобби Грина.

32-летний Хабиб Нурмагомедов в октябре 2020 года после победного боя над американцем Джастином Гэтжи объявил о завершении карьеры.