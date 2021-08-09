Bellator объявил о следующем бое Федора Емельяненко

Bellator анонсировал поединок российского бойца ММА Федора Емельяненко.

44-летний боец встретится с американцем Тимоти Джонсоном 23 октября. Поединок пройдет в Москве на «ВТБ Арене».

36-летний Джонсон — бывший боец UFC, который в 2018 году перешел в Bellator. С тех пор во второй лиге мира американец провел шесть поединков, из которых в трех одержал победу. Всего на его счету 15 побед при семи поражениях. Емельяненко имеет 39 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.