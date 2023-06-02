Чемпиона мира по рукопашному бою Баймасханова задержали с наркотиками в Москве

Чемпиону мира по рукопашному бою Мовсару Баймасханову грозит уголовное дело, сообщает ИА REGNUM.

Как отмечает источник, ночью 1 июня сотрудники ДПС остановили на улице в Пресненском районе Москвы такси, в котором ехал спортсмен. Сотрудники дорожной полиции провели досмотр, в результате которого нашли у Баймасханова сверток с неизвестным веществом. Спортсмена задержали и доставили в отдел полиции. По результатам эксперты было выявлено, что в пакете оказались наркотики.

Сообщается, что в ближайшее время в отношении Баймасханова могут возбудить уголовное дело за незаконный оборот наркотиков по ч. 1 ст. 228 УК РФ. На данный момент к спортсмену применена мера пресечения в виде обязательства о явке. Полиция выясняет, от кого он получил этот сверток.