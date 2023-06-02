Федор Емельяненко сообщил, что стал дедушкой

Бывший чемпион Pride, знаменитый российский боец ММА Федор Емельяненко сообщил, что стал дедушкой.

«Мои мечты и желания сейчас в основном связаны с тем, от чего ты получаешь максимум приятных впечатлений. Это мои дети. Моя мечта — больше проводить времени с ними. У меня внук родился... Моя большая задача — воплощать их мечты в реальность. Я получаю от этого огромное удовольствие», — сказал Емельяненко.

Федор Емельяненко одержал 40 побед и потерпел 7 поражений в ММА. Он завершил карьеру в феврале 2023 года после того, как проиграл Райану Бейдеру в поединке за чемпионский титул Bellator в тяжелом весе.